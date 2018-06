Vasto rogo scoppiato nella notte distrugge grande deposito agricolo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO (Pordenone) - Unè divampato adnella notte in via del Molini, in undove erano stati depositati numerosi attrezzi per la lavorazione della campagna. L'allarme è scattato intorno alle 22 di ieri, giovedì 28 giugno, al levarsi delle prime colonne di fumo. Le cause del violento rogo in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con sei mezzi dal Comando di Pordenone, e dai Distaccamenti di Maniago e di Spilimbergo.A finire in cenere tutti glie l'intero deposito, che si estendeva per circa 200 metri quadrati. I pompieri hanno lavorato fino alle 2.30 di questa mattina per domare il rogo e una squadra è rimasta sul posto per tutta la notte a presidiare il sito. Nella mattinata di oggi sarà eseguito unper cercare di capire come possa essersi sviluppato l'incendio. Ingenti i danni.che, in un primo momento, si temeva fosse rimasto ferito e che poi, invece, è stato ritrovato sano e salvo. Nessuno si è fatto male.