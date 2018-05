Incassa le caparre ma non realizza le case, impresario a processo

MANIAGO - L’accusa è di aver incassato caparre per abitazioni che non sono mai state realizzate. Pietro Antonio Zanier, 60 anni, di Clauzetto, è imputato di truffa aggravata dalla rilevante entità del danno e dall’abuso di prestazione d’opera.I fatti contestati risalgono al periodo che va dal 13 aprile 2011 al dicembre 2012, quando la Nord Immobili Srl di Maniago, la ditta di Zanier, fu dichiarata fallita. Secondo l’accusa, l’impresario avrebbe fatto credere che stava per realizzare immobili a uso residenziale a Maniago, in un terreno che in realtà era di proprietà di un dentistaFurono stilati dei contratti preliminari e i clienti versarono gli acconti, in tutto 76.320 euro. C’è chi versò 8mila euro, chi 11mila e chi 44 mila. Nessuno ha mai visto gli immobili promessi, perchè i lavori di edificazione non sono mai cominciati.

