SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Un'ottantina di pagine con fotografie, indicazioni e descrizioni di tutti i luoghi più belli dell'intero ambito del Tagliamento, da San Vito a San Giorgio della Richinvelda, da Morsano a San Martino, da Valvasone Arzene a Sesto al Reghena, passando per Casarsa e Cordovado. È in arrivo la guida turistica "Terre Tagliamento", frutto di un nuovo progetto di sviluppo e promozione del territorio che verrà presentato venerdì prossimo al castello di San Vito. Dentro ci saranno tutte le bellezza paesaggistiche e le attrazioni culturali che si snodano tra i borghi e le località di una parte cospicua del Friuli Occidentale. «Un'iniziativa volta a creare un vero e proprio brand del territorio», spiega il sindaco della cittadina Alberto Bernava. La stampa della guida «è il coronamento di un percorso avviato l'anno scorso continua il primo cittadino ed è importante perché include tutti e otto i comuni del mandamento sanvitese». Bernava spiega che la diffusione dell'opuscolo «servirà da una parte per promuovere i numerosi eventi culturali sociali e turistici dell'ambito e dall'altra per dare un'identità ancora più forte al nostro territorio, e dare il più possibile omogeneità alle tante attività che già i comuni fanno e che potranno, a maggior ragione, organizzare attraverso una progettualità più ampia di rete».



IL SUPPORTO

«La guida precisa il sindaco descrive in modo molto valido il nostro territorio, evidenziando le caratteristiche e le peculiarità dei singoli comuni. Si tratta di un supporto utile non soltanto per i turisti che arrivano nella nostra zona, ma anche per chi qui già ci abita, ma desidera approfondire qualche aspetto o conoscerne di nuovi». «Uno strumento aggiunge Bernava molto bello e affascinante, che permetterà a tante persone di conoscere chi siamo, la nostra storia, e cosa possiamo offrire». Il volume è stato prodotto dall'agenzia Cervelli in Azione. Nell'evento in programma per venerdì alle 18.30 al castello, verrà presentato anche il progetto di un'altra agenzia, di nome Ciclica. «Abbiamo coinvolto Ciclica fa sapere Alberto Bernava per fare un'analisi dello stato dell'arte degli otto comuni, per quanto riguarda la promozione turistica e la valorizzazione del territorio. Nello studio vengono messi a sistema tutta una serie di aspetti legati alle strutture ricettive, ai ristoranti, alle attività commerciali, alla promozione e produzione culturale, alle attività che vengono svolte, agli eventi e così via».



IL MARCHIO

«Quella che verrà illustrata continua il sindaco sarà una valutazione di carattere scientifico ed empirico su dove ci collochiamo oggi per quanto riguarda le attività pubbliche. Apriremo anche una riflessione su dove dovremmo arrivare. Gli orientamenti spetteranno alla politica. Ma intanto avremo una base di partenza che non era mai stata fatta in questi termini e che ci permetterà di tenere il volante in mano con fermezza per poter percorrere una strada che sia quella della creazione di valore del nostro territorio». Bernava ricorda che «l'obiettivo di creare il brand Terre Tagliamento era tra i punti del nostro programma elettorale: siamo soddisfatti di averlo centrato». «Tra i temi forti della peculiare identità del Friuli occidentale va avanti il sindaco ci sono quello enogastronomico e vitivinicolo, sviluppati con una serie di iniziative. I comuni, anche in questo, non lavorano da soli, ma insieme». «Vogliamo mettere il distretto del Tagliamento nelle migliori condizioni per poter crescere sotto i tanti aspetti che vogliamo celebrare - conclude Bernava -: economico, culturale, sociale e ambientale».