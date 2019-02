Gli Amici dei rospi cercano aiutanti: «Evitiamo la solita strage»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLCENIGO - Prime piogge e i rospi saltano fuori. Come ogni anno in pedemontana si ripresenta il problema degli anfibi, che attraversano la strada provinciale e quasi inevitabilmente vengono schiacciati sotto le ruote delle automobili. La zona della Santissima, sorgenti della Livenza, è una tra le più frequentate da rospi e rane, tanto da vedere un'associazione in loro difesa attiva da diversi anni ormai. L'appello degli Amici dei rospi su Facebook è partito già da un paio di settimane: la prima...