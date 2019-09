PRATA - Nonostante la congiuntura economica non proprio favorevole a livello mondiale, esistono realtà in controtendenza che invece di lasciare a casa i dipendenti o usufruire della cassa integrazione per difficoltà economiche decidono di puntare sul cosiddetto capitale umano offrendo un'occupazione stabile. è il caso della Friulintagli di Villanova di Prata, azienda di assoluto primo piano a livello mondiale nella produzione di arredamento in legno, che siano mobili in kit o su misura per tutta la casa. A rendere nota la notizia delle nuove possibilità lavorative all'interno dell'azienda è la Mav-Men At Work, agenzia per il lavoro che sta avviando un percorso di selezione per conto del colosso del mobile. Le possibilità messe sul tavolo sono differenti, e in totale si contano cinquanta posizioni lavorative aperte per ampliare l'organico dell'azienda con sede in via Oderzo.





