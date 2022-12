PORDENONE - Il Comune di Fontanafredda ricorrerà al giudizio della Corte di Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pordenone che nel giudizio di appello aveva riformato, in parte, la sentenza del giudice di pace in merito ad una sanzione per violazione al codice della strada.



I FATTI

In appello un cittadino a cui nel 2021 era stata elevata una sanzione di 543 euro era riuscito con il suo avvocato ad ottenere una parziale revisione della sentenza del giudice di pace e in particolare proprio nella parte relativa alla contestazione dell'eccesso di velocità. Il giudice Francesco Petrucco Toffolo aveva infatti confermato la sentenza nella parte relativa alla dimenticanza della patente, ma aveva fatto sue le motivazioni del ricorso contro il rilievo dell'eccesso di velocità perché come aveva rilevato il difensore dell'automobilista lo strumento con cui era stata misurata la velocità non sarebbe omologato ma solo approvato. Lo stesso rappresentante legale dell'automobilista aveva sottolineato, dopo la sentenza di appello che «la questione della distinzione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature per il rilevamento automatico della velocità è oggetto di contrasto in giurisprudenza». Ora spetterà alla Corte di Cassazione provare a dare un chiarimento definitivo. Così la giunta ha autorizzato il sindaco Michele Pegolo a ricorrere a sua volta contro la decisione formulata in appello, in difesa dell'operato dei verbalizzanti, ritenendo ingiustificato l'accoglimento del ricorso e non da ultimo vista la rilevanza della questione al fine di avere una certezza del dato normativo.



IL SEGUITO

«È un atto assolutamente dovuto e necessario spiega il primo cittadino perché viene messo in discussione l'utilizzo del telelaser in dotazione al nostro comando della polizia locale. Si tratta di uno strumento particolarmente sofisticato che annualmente viene anche mandato in revisione ed è largamente utilizzato da tutte le forze di polizia che svolgono attività di verifica della velocità. La sentenza darebbe infatti il via ad una serie di ricorsi contro tutte le sanzioni amministrative elevate dalla polizia locale e quindi abbiamo l'obbligo di ricorrere in Cassazione contro la sentenza del tribunale di Pordenone».



IL DISPOSITIVO

Lo strumento in dotazione alla Polizia locale di Fontanafredda è un Telelaser TruCam importato dalla Eltraff Srl, azienda della provincia di Monza-Brianza che aveva ottenuto l'approvazione per la commercializzazione dello strumento di misurazione con decreto ministeriale del 2011 a cui aveva fatto seguito nel 2018 una estensione per la versione Telelaser TruCam HD e in cui, in premessa, ricorda come il Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione. Il dispositivo era stato scelto a suo tempo per le prestazioni tecniche. Proprio a febbraio il Comando della polizia aveva affidato il nuovo incarico per la revisione alla ditta Eltraff per un valore di 3 mila 951 euro (più Iva) per il prossimo triennio.