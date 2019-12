Si finge cieco per avere i soldi dall'assicurazione, stangato dal giudice

di Roberto Ortolan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AZZANO DECIMO - Si finge cieco, o meglio vittima di un infortunio in palestra che gli avrebbe danneggiato l'occhio, per chiedere i danni a due diverse compagnie assicuratrici. Ma era tutta un'invenzione perché il danno all'occhio lo aveva fin dalla nascita. Ma l'ultimo raggiro ha fatto finire in trappola il truffatore seriale, che cambiava nome e di conseguenza codice fiscale, per sfuggire agli accertamenti degli investigatori privati delle assicurazione e risultare con un casellario giudiziale immacolato. In verità una delle assicurazione si è fatta gabbare e lo ha risarcito, proprio in virtù di quel casellario limpido, mentre l'altra si è rifiutata di pagare l'indennizzo. Si è così finiti davanti al giudice civile di Pordenone Chiara Ilaria Risolo che, esaminate le prove e le argomentazioni del presunto cieco e quelle dell'assicurazione ha messo in luce la malafede del richiedente i danni e l'infondatezza delle richiesta risarcitoria, accogliendo totalmente le argomentazioni dell'assicurazione che, attraverso i propri uffici legali e investigativi, aveva scoperchiato la truffa.