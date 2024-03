Casa ecosostenibile: i leader si trovano nel weekend in fiera

ritorna ildella, ingresso gratuito per il pubblico dalla biglietteria nord, lato ferrovia. I visitatori troveranno, dalla progettazione alla scelta dei materiali, degli impianti energetici e termici più adatti. Si tratta di un momento di confronto molto importante proprio ora che i consumatori dovranno fare i conti con il mercato dopo il superbonus. Proprio a queste tematiche è dedicato il convegno inaugurale in programma venerdì 22 marzo alle ore 10.20 nella Sala Civibank nel padiglione 8. «Efficientamento energetico degli edifici e produzione da fonti rinnovabili, il mercato dopo il superbonus e le nuove sfide per comunità più resilienti» questo il titolo dell’incontro che si aprirà con i saluti di Renato Pujatti, Presidente Pordenone Fiere, Alessandro Ciriani, Sindaco del Comune di Pordenone e di CiviBank, Main sponsor di Ecocasa 2024. Seguiranno poi interventi di professionisti, docenti universitari, consulenti energetici che faranno una panoramica sulla situazione climatica, le possibilità tecnologiche, il quadro normativo, i fondi disponibili e le agevolazioni fiscali per chiunque voglia raggiungere l’obiettivo dell’efficientamento energetico della propria abitazione attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.