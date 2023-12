SPILIMBERGO - C'è una parte di Spilimbergo che dice no «a pericolosi rigurgiti» e che scenderà in piazza. Lo farà mercoledì alle 18 di fronte al municipio con il titolo "Il Friuli è solo antifascista: Spilimbergo rifiuta il nazismo e il fascismo". E sarà una risposta al caso che sta facendo il giro d'Italia, quello delle divise naziste sfoggiate alla proiezione del film "Comandante". «Dopo una figura vergognosa storica di fronte all'intero Paese - spiegano gli organizzatori - un silenzio assordante di tutta la giunta comunale, ad esclusione di un post su Facebook del sindaco, e di altre importanti figure politiche della città, come il senatore spilimberghese e Coordinatore della Lega Marco Dreosto e dell'assessore regionale all'Agricoltura per la Lega Stefano Zannier, come abitanti del territorio vogliamo dire la nostra.

Daremo vita a un presidio apartitico a cui invitiamo già da subito a non esporre bandiere o simboli di qualsiasi partito. Infatti questa manifestazione vuole essere una mobilitazione dal basso che ribadisca che il Friuli e Spilimbergo sono solo antifasciste, che questo territorio rifiuta il fascismo e il nazismo. Un momento che non venga strumentalizzato da nessun partito nell'arco parlamentare, dove sia da un lato che dall'altro ci sono responsabilità sulla situazione creatasi in Italia. La storia di questa terra è resistente e ce lo ricorda con la sua lotta partigiana che ha visto centinaia di partigiani e civili morire per la libertà. Primo Zanetti impiccato sotto la Torre Occidentale di Spilimbergo e le decine di abitanti della frazione Barbeano deportati e ammazzati nei campi di sterminio sono solo due esempi di una lunghissima lista».