Gestione illecita di rifiuti e troppa immondizia: denunciato il titolare

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPILIMBERGO (Pordenone) - Finisce nei guai il titolare di una società che opera della zona dinel settore del recupero di rifiuti non pericolosi. A seguito di un controllo eseguito dai militari deldi Udine, è emerso che la società aveva gestito in maniera, rispetto alla autorizzazione di cui è in possesso, rifiuti ricevuti nel suo impianto di trattamento.I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Udine, comandati dal capitano Fabio Di Rezze, hanno rilevato che in questo sito di trattamento sono stati ricevuti deinon compresi nell’atto autorizzativo e che sono state utilizzate, senza alcun tipo di autorizzazione, aree aziendali esterne per il deposito di rifiuti. Esaminando la documentazione, inoltre, è emerso il superamento nei. Per questo il titolare è stato denunciato a piede libero ed è stato avviato l’iter amministrativo, e penale, mirato al ripristino dello stato dei luoghi a norma di legge.