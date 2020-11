Test a tappeto in Alta Valcellina, tutti in coda per il tampone rapido

CLAUT - Una lunga fila di macchine, con all’interno anziani, famiglie e bambini. Tutti in coda per il tampone rapido. È iniziata l’operazione di test a tappeto a Claut, in Alta Valcellina. Dalle 8.30 i cittadini si sono messi in coda al drive-in allestito tra Claut e Cimolais da Azienda sanitaria e Protezione civile. Molti i volontari impiegati, ottima la partecipazione dei residenti di Cimolais, il primo borgo ad essere testato. Per il momento è stata riscontrata la positività di un nucleo familiare

