PORDENONE - Luciano Fabbro, 89 anni, è stato vinto dal Covid all'ospedale di Pordenone. Ex volto storico e segretario della Cisl, aveva alle spalle una lunga carriera lavorativa all'ex Zanussi, come progettista. Era stato anche al fianco dell'ex sindaco di Pordenone, Alvaro Cardin, nella lista Vivo Pordenone. In gioventù era stato anche un calciatore dei Ramarri. Risiedeva a Talponedo di Porcia.

