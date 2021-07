PORDENONE - Sono 73 gli infermieri della provincia di Pordenone che da oggi (lunedì 19 luglio) non possono più lavorare. Sono stati sospesi nel pomeriggio dall'Ordine delle professioni infermieristiche. La comunicazione è stata inviata ufficialmente all'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Ora dovranno dimostrare - con una certificazione medica - di non potersi vaccinare per ragioni sanitarie oppure dovranno scegliere di proteggersi.