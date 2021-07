Covid in Fvg, l'Rt sale a 0,97 e crescono i nuovi casi: ma gli ospedali sono vuoti e l'incidenza è minima. Zona bianca certa

L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia è a quota 0,93 e resta sotto l'uno. Cresce dallo 0,82 della rilevazione precedente ma ormai è un indice di secondaria importanza. Lo certifica l'Istituto superiore di sanità. Secondo l'Iss, il valore dell'incidenza è di 8,5 contagi su 100mila abitanti. La zona bianca è abbondantemente in cassaforte.

I NUMERI

I contagi nell'ultima settimana sono saliti del 17 per cento. In leggera crescita anche il rapporto tra infezioni e tamponi, che passa dallo 0,8 all'1,1%. Rianimazioni sempre a quota un paziente. Le Medicine restano semivuote, con il tasso di occupazione tra lo zero e l'uno per cento.