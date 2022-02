Nel weekend anche in Fvg il vaccino Novavax: ecco chi può farlo e come funziona

Convincerli tutti sarà impossibile. La “roccaforte” dei no-vax non cadrà solamente perché sul mercato sta arrivando un vaccino nuovo. I duri e puri manterranno la loro linea, quella contraria a ogni somministrazione, indipendentemente che si tratti di un prodotto a tecnologia Mrna o “classico”. Anche far cambiare i dea a molti sarà estremamente complicato. Ma un obiettivo la Regione se l’è “segretamente” dato: provare almeno a limare di un terzo la quota ancora consistente di cittadini del Friuli Venezia Giulia che non hanno ricevuto nemmeno una dose del vaccino. E l’arma sarà rappresentata - nel fine settimana - dall’arrivo di Novavax, il prodotto più “normale” tra quelli commercializzati fino ad oggi contro il Covid.



LA CONSEGNA



La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo ha confermato per le vie brevi l’arrivo della prima “partita”. Un milione di dosi a livello nazionale, e come sempre circa il 2 per cento da destinare al Friuli Venezia Giulia. A conti fatti la prima consegna dovrebbe essere pari a 21-22 mila dosi da utilizzare immediatamente negli hub vaccinali “superstiti” della regione. Basterebbero a vaccinare con ciclo completo 10-11 mila persone, dal momento che anche Novavax prevede la somministrazione di due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Il prodotto è indicato al momento per il ciclo primario (non ancora per il booster o la terza dose) e può essere somministrato a partire dai 18 anni d’età. Le prenotazioni, contrariamente a quanto sta accadendo in altri territori (Piemonte, Mache, Lombardia) non sono ancora state aperte, ma la Regione renderà disponibili le agende appena avrà la data di consegna ufficiale del nuovo vaccino.



LA PLATEA



Che il prodotto Novavax sia destinato ai no vax appare chiaro sia dai numeri che dalle indicazioni per l’utilizzo dell’antidoto. Il fatto che possa essere sfruttato solo per il ciclo primario, rende di fatto univoca la strategia: puntare sulle persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. Escludendo i cittadini al di sotto dei 18 anni, esclusi da questa platea, si sta parlando nella nostra regione di circa 85mila persone, con una concentrazione nettamente maggiore tra i quarantenni e in cinquantenni, che si sono dimostrati i più indecisi di fronte alla campagna di vaccinazione. Anche “catturando” l’attenzione di un terzo di questa platea si riuscirebbe a far vaccinare altre 20mila persone in regione. Significherebbe erodere ancora di più il bacino alla portata del virus, che come ormai è dimostrato in ogni sede riduce di molto il rischio di sviluppare la malattia grave e di finire in ospedale con conseguenze che possono arrivare fino al decesso, anche in età adulta e non anziana.



LE CARATTERISTICHE



Il sottosegretario alla Salute Costa ha lanciato un appello alle Regioni affinché «creino le condizioni per la somministrazione del vaccino Novavax». Si parla quindi di “liste dedicate”. Un tema che inizialmente aveva visto il Fvg più “freddo” rispetto al Veneto. Il nuovo prodotto che arriverà a giorni in regione si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata contro epatite B e papilloma virus. È molto distante, come metodo, rispetto ai due vaccini più utilizzati su scala globale, cioè Moderna e Pfizer, che si basano sull’Rna messaggero e quindi su una tecnologia innovativa. Proprio questo ritrovato è finito spesso nelle mire dei no-vax più spaventati. È da lì, ad esempio, che è nata la “litania” dei “vaccini sperimentali” che non sarebbero ancora pronti a un reale utilizzo sul campo. Ora l’arrivo del prodotto Novavax, molto più tradizionale, potrebbe riuscire a convincere almeno quelle persone che non si sono vaccinate non tanto per una convinzione, quanto per la poca fiducia rispetto ad antidoti nuovi e appena inventati dal mondo della scienza.