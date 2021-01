PORDENONE - Il Covid-19 si abbatte anche sulle rette delle case per anziani: sono diverse quelle, fra le strutture residenziali del Friuli Occidentale convenzionate con l’Asfo, che a fine anno hanno dato il via libera a un aumento delle tariffe giornaliere. È il caso dell’Asp Umberto I pordenonese, di San Vito e di Morsano, mentre fra quelle che hanno bloccato per ora l’aumento ci sono Cordenons e di Aviano.

ASP UMBERTO I

Lo studio di fattibilità approvato al momento della fusione delle due strutture prevedeva per il 2021 un aumento della retta di 1,60 euro giornalieri. Inoltre, l’Azienda dovrà far fronte anche ai costi legati all’emergenza Covid-19, per i quali si prevede un aumento di ulteriori 50 centesimi al giorno, portando così l’aumento giornaliero a 2,10 euro. Resta aperta la possibilità di una diminuzione nel corso dell’anno, qualora l’emergenza sia superata. Gli autosufficienti residenti a Pordenone passeranno da 53,33 a 55,43 euro al giorno, i non autosufficienti non residenti in città accolti nel Nucleo protetto di Casa Serena da 81,05 a 83,15 (cifra a cui va applicato il contributo regionale).

ASP CORDENONESE ARCOBALENO

Il Cda ha stabilito di mantenere invariate le rette del servizio residenziale e del servizio semiresidenziale. Al netto del contributo regionale, dai 50 euro al giorno per gli ospiti cordenonesi autosufficienti ai 55,40 dei non cordenonesi e non autosufficienti.

ASP DI SPILIMBERGO

«Tenuto conto delle situazioni contingenti delle famiglie legate alla pandemia – scrive il Consiglio -, che ha interessato larghe fette della popolazione, non si ritiene opportuno – pur se da un certo punto di vista potrebbe esserlo – incrementare le rette di degenza già fissate per il 2020, in quanto un aumento rischierebbe di ampliare le situazioni di insolvenza più ancora che integrare significativamente gli introiti». La retta giornaliera al lordo della contribuzione regionale risulta dunque confermata in 83 euro lordi giornalieri per gli ospiti non autosufficienti.

ASP DANIELE MORO DI MORSANO

Incrementate le rette di degenza, in quanto sono aumentati significativamente i costi del personale dell’Asp e della coop sociale appaltatrice dei servizi. Crescono dunque le rette per non autosufficienti in percentuali variabili fra il 10 e il 20%, confermate invece la retta per i servizi semiresidenziali e il costo dei trasporti. Residenziale non autosufficiente netta 61,50, se grave 62,50.

SOGGIORNO PER ANZIANI AVIANO

Aumentate di un euro l’anno scorso e considerata la situazione di emergenza sanitaria, il Comune ha deciso di mantenere invariate le rette. «La Regione sostenga le case di riposo - chiede Nicola Conficoni (Pd) -. Gli aumenti delle rette a Pordenone, San Vito e Morsano confermano come la pandemia non impatti solo sulla salute delle persone accolte nelle strutture ma anche sui loro conti, gravati sia da minori entrate dovute alla sospensione di accessi e servizi, sia da maggiori uscite legate alla gestione dell’emergenza. Le residenze per anziani scontano in negativo anche i ritardi dell’Asfo». E su Pordenone: «Il piano di riqualificazione dell’offerta viaggia al rallentatore. Avevamo proposto lo stanziamento di sei milioni, ma la maggioranza ha concesso solo 800mila euro per la progettazione della struttura di Villanova. Sulla seconda da realizzare a Porcia l’incertezza regna sovrana, mentre le due nuove strutture che il gruppo privato Zaffiro sta costruendo a Torre sono quasi pronte».

Ultimo aggiornamento: 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA