SACILE - La quarantena come possibilità di cambiamento interiore, non solo nelle parole, ma anche nei fatti. In molti, in questo periodo di lockdown, hanno cambiato le abitudini quotidiane, presupponendo di mantenere questo nuovo stile di vita anche quando - tra poco - sarà possibile uscire di casa, immergersi nel traffico cittadino: insomma, riprendere la routine del pre-Coronavirus. C'è invece chi ha già scelto di cambiare da anni per abbracciare un nuovo stile di vita, nel quale il cambiamento e l'adattamento diventano fondamentali per affrontare il presente e pensare al futuro.



VITA IN CAMPER

È il caso di Marika Celant e Renzo Barbarotto, due fulltimers sacilesi che da anni hanno deciso di lasciare l'appartamento per spostarsi in camper. Istruttrice di yoga lei, maestro di judo e khali lui, dopo il matrimonio del 2017, la famiglia si è allargata, prima con il cane Bushi, poi con un figlio, Tiago, nato nel 2019. Spazi ristretti? Nient'affatto. «L'arrivo di un maschietto racconta Marika ha cambiato la nostra vita in meglio, non in peggio. Non abbiamo difficoltà a gestire un bambino in camper. Ci teniamo in contatto anche con altri fulltimers che hanno dei minori: i più piccoli si adattano facilmente alla vita degli altri. Siamo fortunati».



LA QUARANTENA

Non colpi di testa dal giorno alla notte, ma scelte consapevoli per vivere in maniera differente, a stretto contatto con la natura. Il camper come simbolo di questa rinascita. «Vivere alla nostra maniera rivela - ci permette di essere pronti sempre al cambiamento, essere duttili, tolleranti, elastici, ed è proprio per questo che noi non abbiamo patito la quarantena. Faccio un esempio: non dobbiamo farci prendere dal panico se non riusciamo a fare quello che avevamo in programma prima del lockdown, come andare in palestra, oppure se siamo costretti a lavorare in smartworking piuttosto che in un contesto normale. Vivere da fulltimers ci svincola da obblighi sociali».



YOGA ONLINE

Nel concreto la routine della coppia non è poi così differente da quella degli altri: «Anche noi stiamo rispettando il lockdown garantisce Marika - abbiamo la possibilità di rimanere vicini alla nostra amata terra. Io sto lavorando facendo corsi di yoga online. Inizialmente può apparire strana questa modalità di interazione ma ho ricevuto dei buoni feedback dalle mie partecipanti».



JUDO A DISTANZA

Renzo invece svolge a distanza dei corsi di judo e di khali. In estate la coppia si sposta al mare per lezioni di Windsurf in acqua (organizzate da Renzo) e yoga in spiaggia (impartite da Marika). E se la pandemia dovesse annullare questi appuntamenti sotto l'ombrellone, di certo non potrà cambiare la vita di chi ha già scelto di mettere alle spalle il proprio passato da alcuni anni. «Oltre al camper spiega Marika abbiamo un furgone a uso abitativo, ma che utilizziamo anche come armadio per il vestiario».

L'INDISPENSABILE

E a proposito di abbigliamento. «Una volta rivela lavoravo in ufficio, quindi ero abituata a cambiarmi ogni giorno. Quando io e Renzo abbiamo lasciato l'appartamento, abbiamo donato armadi pieni di vestiti. Adesso abbiamo circa cinque, sei maglie ed un paio di pantaloni. Senza la lavatrice, utilizziamo l'acqua delle fontanelle. Sembra di ritornare ai tempi vecchi della mia bisnonna». Calano in maniera drastica i consumi. «Non abbiamo nemmeno il ferro da stiro. E per quanto riguarda l'elettricità usiamo un generatore di corrente che funziona a gasolio. Una volta acceso, abbiamo l'energia necessaria, anche grazie ai pannelli installati sopra il camper». Una sussistenza familiare che incide anche sull'alimentazione. «Con il nostro fornetto a 800 watt facciamo il pane fatto in casa, senza lievito. Credo che questo periodo possa servire a tutti per rivalutare la propria vita» concludono i fulltimers.

