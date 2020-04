Post "no vax" sui social, revocate tutte le deleghe al vicesindaco leghista

AVIANO (Pordenone) - Il sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit, ha revocato tutte le deleghe assegnate al consigliere leghista Michele Ghiglianovich (che è anche segretario del Carroccio) compresa la carica di vicesindaco, dopo che quest'ultimo era finito al centro della polemica per aver condiviso un post su posizioni no vax.

«La decisione, indubbiamente molto sofferta, si è resa necessaria anche a seguito di reiterati comportamenti non condivisi con il sottoscritto e che hanno minato il rapporto di fiducia alla base delle deleghe conferite - le parole di De Marco -. Non ultimo i recenti articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale non prontamente smentiti dal consigliere».

«Nel ringraziarlo per l'impegno profuso, gli auguro un buon lavoro in virtù del mandato conferitoci dai nostri elettori e nell'interesse dei nostri concittadini - prosegue il sindaco -. Nello stesso tempo invito i consiglieri a impegnarsi con tutte le loro forze per superare insieme sia l'emergenza sanitaria sia l'emergenza economica, con lo spirito di solidarietà e generosità che contraddistingue la popolazione avianese».

Ultimo aggiornamento: 19:17

