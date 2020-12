Coronavirus, l'Rt del Fvg sulle due settimane scende a 0,91; quello sui sette giorni resta sotto l'uno. Si consolida la zona gialla

TRIESTE - Il valore dell'Rt in Friuli Venezia Giulia sui 14 giorni scende sotto quota uno. L'ultima rilevazione dell'Istituto superiore di sanità, quella che aveva portato la regione in zona gialla, segnava un Rt medio sulle due settimane di 1,03, mentre il nuovo valore che è stato comunicato in via preliminare al presidente Massimiliano Fedriga e all'assessore Riccardo Riccardi è sceso a quota 0,91. Quanto all'Rt su base settimanele, invece, si mantiene per la seconda volta consecutiva sotto quota uno: era 0,92 e ora è a 0,97. Significa che da più di 14 giorni il ritmo dell'epidemia è calato: i contagi sono ancora elevati, ma tendono a scendere sul medio periodo. Ecco perché la zona gialla è in via di consolidamento.

Ultimo aggiornamento: 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA