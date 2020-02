Coronavirus, la Fiera di Pordenone alza bandiera bianca: slittano gli eventi di marzo

PORDENONE - Pordenone Fiere conferma lo spostamento di Ortogiardino dal 28 marzo al 5 aprile e degli altri importanti eventi di marzo, come Ecocasa e My fantastic pets.

In relazione alla crisi causata dall'improvvisa emergenza Coronavirus, in linea alle disposizioni emanate con decreto congiunto del Ministero della Salute e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, per tutelare fino in fondo gli interessi di espositori e pubblico, il sereno e piacevole godimento degli eventi, Pordenone Fiere ha deciso di far slittare l'organizzazione di Ortogiardino 2020. Le nuove date sono, quindi, quelle che vanno dal 28 marzo al 5 aprile, sempre nei padiglioni della Fiera di Pordenone. Di conseguenza slitteranno anche le altre manifestazioni previste nel mese di marzo: Ecocasa, la fiera della bioedilizia, ristrutturazione e risparmio energetico è stata riprogrammata dal 18 al 20 aprile, con la stessa formula e negli stessi spazi.