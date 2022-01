C'è un contagio nella filiale della banca: clienti rispediti a casa

PORDENONE - Tensione e proteste, ieri mattina, di fronte alla filiale di Intesa SanPaolo in via Mazzini, in centro a Pordenone. I clienti, dopo una lunga coda che in alcuni casi è durata anche più di tre quarti d'ora, sono stati rimandati a casa a causa di un caso di Covid accertato all'interno dell'istituto bancario del capoluogo. Si è proceduto alla sanificazione dei locali, mentre la clientela è stata deviata verso la filiale di viale Grigoletti.