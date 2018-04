Assalto bancomat con l'esplosivo: bottino tra i 20mila e i 30mila euro

di Paola Treppo

CHIONS (Pordenone) - Colpo nella notte alladi Credito Cooperativo di, nella filiale didi. Erano circa le 2 e mezza di questa notte, lunedì 30 aprile, quando le famiglie che vivono vicino all'istituto di credito, in via Vittorio Veneto, sono state svegliate da un forte botto.Diverse persone hanno pensato, sulle prime, a un incidente stradale. Invece il forte rumore era quello dello sportello automatico della banca fattoda una banda di. Dalla cassa sono stati rubati tra i 20 e 30mila euro. Anche il danno allo sportello è ingente per la tremenda deflagrazione. L'edificio, invece, non ha subito danni di tipo statico. Sulle tracce della banda i carabinieri che hanno visionato le immagini dell'impianto di video sorveglianza.