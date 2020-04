Mezzo chilo di cocaina sequestrato nell'operazione contro i criminali della droga

PORDENONE - L'operazione della scorsa notte dei carabinieri del comando provinciale di Pordenone, che ha visto l'impiego di oltre 50 militari col supporto di unità cinofile, si è conclusa con l'esecuzione di tredici ordinanze cautelari tra cui 2 in carcere, 6 agli arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, emesse dal Gip del Tribunale di Pordenone, e al sequestro di mezzo chilogrammo di cocaina.

L'indagine, condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Pordenone, coadiuvato dai militari della stazione carabinieri di Aviano, e avviata nell'aprile del 2018, aveva già consentito, in itinere, l'arresto in flagranza di reato di ulteriori 6 persone nonché di denunciare 10 soggetti in stato di libertà. Secondo gli investigatori, il sodalizio criminale, composto da cittadini italiani e albanesi, pregiudicati, era dedito alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti nel territorio pordenonese, con un volume di almeno un chilo al mese.

