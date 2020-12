SACILE - Il cinema dello Zancanaro si trasferisce sul sito del teatro e diventa virtuale. Una rivoluzione epocale che - come ha annunciato l’assessore Ruggero Spagnol - prenderà il via domani. E sarà il nostro regalo di Natale a tutti gli appassionati di cinema».

IL PROGETTO

Il periodo senza film allo Zancanaro è stato lungo ma soprattutto insolito, visto quante adesioni e partecipazioni sapeva catalizzare. «Molte sono state le famiglie, ma anche i bambini e gli appassionati - fa sapere Spagnol - che non hanno potuto trovarsi nella nostra sala per guardare un film. Da lì la spinta a lavorare intensamente per ridare la “settima arte” a chi la ama. Dopo l’uscita del nuovo sito del Teatro abbiamo pensato proprio a loro, agli innamorati del cinema. E abbiamo lanciato la programmazione virtuale. Il progetto nasce perché vogliamo il cinema proposto allo Zancanaro resti vicino al pubblico. In modo che tutti i nostri spettatori continuino a manifestare la propria vicinanza al proprio cinema. Il progetto unisce circa 50 sale a livello italiano, evitando così i portali della grande distribuzione».

I TITOLI

Ogni settimana la programmazione proporrà nuovi film agli spettatori. «Si partirà - spiega Spagnol - con una scelta di 4 titoli: “Marie Curie”, dedicato alla figura della celebre scienziata, e “Gaugain”, che parla del genio della pittura, per i più grandi. Per i più piccini pellicole di animazione: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e “Gordon e Paddy”. La pubblicazione dei titoli avverrà in modalità on-line e pertanto le pagine social del Comune e il sito del Teatro verranno aggiornate puntualmente per divulgare di settimana in settimana i nuovi titoli. L’accesso alla piattaforma sarà settimanale e svincolato da date e orari».

COME FUNZIONA

Per vedere un film, basterà cliccare sul link del sito del Teatro Zancanaro che rimanda alla pagina della biglietteria. «Qui - precisa Spagnol - sarà sufficiente selezionare il film e procedere al pagamento che potrà essere effettuato con qualsiasi carta di credito o prepagata. Prima di pagare è necessario effettuare il login utilizzando, per chi già le possiede, le credenziali di Cinemazero, oppure, per chi non le ha, iscrivendosi. In alternativa si potrà accedere con i propri profili Google o Facebook. A questo punto si riceverà una mail con tutte le istruzioni per vedere il film nella sala virtuale. Da quando si riceve la mail si hanno 30 giorni per iniziare la visione e, da quando si inizia - cioè da quando si clicca sul link - 48 ore per terminare la visione. Sarà possibile vedere i film da pc, tablet o televisore di casa.

I COSTI

I prezzi dei biglietti virtuali, a differenza che nella sala “fisica”, variano da film a film per ragioni contrattuali. In alcuni casi potranno essere più economici. «È importante sottolineare - conclude Spagnol lanciando un appello ai sacilesi - come l’iniziativa sia strettamente legata alla sala “fisica”. Ogni biglietto acquistato è un aiuto concreto alla ripartenza di un importante settore culturale che si spera possa avvenire il prima possibile. Ma ciò non significa che quando ciò accadrà la sala virtuale smetterà di esistere e verrà accantonata. Tutt’altro, potrebbe essere mantenuta e affiancata alla sala fisica per allargare l’offerta complessiva. Guardiamo con fiducia al futuro, mettendo a disposizione di Sacile e di tutti gli amanti del cinema un nuovo strumento, fedele alla tradizione della qualità culturale a chilometri zero che contraddistingue da sempre il nostro Teatro e la città».

