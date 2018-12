Gara di solidarietà record per la protesi di Ivan: raccolti 30mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORDENONS - Un anno e mezzo fa la scoperta del tumore alle ossa, un osteosarcoma - che Ivan Gottardi, 22enne con la grande passione per i motori, ha affrontato con dignità e coraggio, tra chemioterapia ed interventi chirurgici, sino all'amputazione di una delle gambe. Il giovane, nonostante il dramma, non si è mai perso d'animo. Ha capito sin da subito che la sua vita non sarebbe stata più come quella di prima, che avrebbe dovuto rinunciare alle sue passioni e ai motori in particolare. Il giovane, che...