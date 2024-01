Pordenone. Detenuto esce dalla cella d'isolamento per fare la doccia ma non vuole più rientrarci: calci e pugni ai poliziotti penitenziari

PORDENONE - Il personale di polizia penitenziaria della casa Circondariale di Pordenone è stato aggredito da un detenuto recidivo nelle stesse violenze.

Ne dà notizia la segreteria regionale USPP del Triveneto: l'aggressione si è verificata ieri, lunedì 8 gennaio.

Si tratta dunque di un detenuto già noto per il difficile adattamento alle normali regole previste. Si è prima rifiutato di entrate nella cella di isolamento cui sottoposto sempre per aver violato le norme di condotta, poi è stato fatto uscire per fare la doccia e, nel rientrare, ha sferrato calci e pugli a due agenti. Questi ultimi sono stati soccorsi e traferiti presso l’ospedale civile di Pordenone con una prognosi di 12 giorni.