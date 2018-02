â€‹«Il suo cane è grande come una mucca: non può entrare nel supermercato»

di Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - «Il suoè grande come una mucca, non può entrare nel». È quanto si è sentito dire un uomo che, recandosi in un supermercato dell'hinterland pordenonese, è stato bloccato all'accesso. Zeus è unche non si separa mai dal suo padrone, Pare, però, che non sia ben accetto in quel negozio a causa delle sue dimensioni. Per questo è stato lo stesso padrone a chiedere aiuto alper capire se un simile diniego sia legittimo o meno.Nella vicenda è intervenuta Alessandra Marchi come coordinatrice regionale del movimento ed anche in veste di avvocato. Il legale ha scritto al supermercato in questione evidenziando che la legge parla chiaro: 'Il responsabile di un esercizio commerciale può decidere di far accedere l'animale oppure di vietarne l'accesso. Deve tuttavia inviare una comunicazione al sindaco, che se però non viene affissa l'accesso non può essere negato''.«Poiché non si fa menzione di alcuna limitazione o deroga ad una sua applicazione riconducibile alla dimensione dell'animale - sostiene Marchi - il diniego non è legittimo. E' poi accaduto che sempre a Zeus, deciso che non si poteva vietargli l'accesso al supermercato, sia stato imposto di indossare la». «Il supermercato - sottolinea il legale - non è certamente un luogo dove occorre indossarla per entrare ma solo a richiesta in caso di rischio per l'incolumità di persone e animali che va valutato e non presunto».