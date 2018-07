Si incendia il materasso: a fuoco i mobili, il fumo invade tutta la casa

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) - Allarme adin via dei Molini nella prima serata di ieri dove alcune famiglie del posto hanno notato uscire del fumo da una abitazione. Hanno chiamato subito i pompieri che sono arrivati sul posto con tre mezzi, dal Distaccamento di Maniago e dal Comando di Pordenone.Si temeva che nella casa ci fosse qualcuno in difficoltà ma per fortuna, in quel momento, nella abitazione non c'era nessuno. Il fumo, però, aveva invaso tutte le stanze. I pompieri hanno cercato il punto di innesco dell'che poi si è rilevato essere unNon è chiaro come sia scoppiato il rogo in questo punto della stanza. Forse un problema di natura elettrica. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno interessato non solo il materasso ma anche altrial primo piano della casa, una abitazione rurale. Sul posto anche i carabinieri; è successo intorno alle 20.30 di ieri, domenica primo luglio.