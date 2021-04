Banda del bancomat in azione: due colpi in una notte. Sventrate le filiali di Skb e Bbc

PRAVISDOMINI - La banda del bancomat questa notte sabato 24 aprile, ha nuovamente colpito in Friuli Venezia Giulia. Dopo aver fatto esplodere alle 2.30 lo sportello della filiale Zkb di Sgonico, si è spostato in provincia di Pordenone. Con la tecnica della marmotta è stato sventurato lo sportello Atm della Bcc Pordenoneseche si trova in via Roma. I danni causati dalla deflagrazione sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone e della stazione di Azzano Decimo, oltre ai vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento.