AVIANO - La vita di quella donna era un inferno. Una quotidianità fatta diche trasformavano ogni giornata in un incubo a occhi aperti. Non erano servite a nulla leche suo figlio, il suo “carnefice”, aveva alle spalle per maltrattamenti in famiglia, datate 2003 e 2008. L’ultimo episodio lo scorso 9 luglio, quando i carabinieri di Aviano, allertati dai vicini di casa, sono accorsi. Il 52enne, disoccupato, violento, dedito all’alcol e alle droghe, aveva gridato alla madre”. voleva i soldi della sua pensione. Evidente la pericolosità dell’individuo, confermata dalla richiesta del pm Federico Facchin al gip Eugenio Pergola di misura cautelare in carcere, dove l’uomo è rinchiuso dalla tarda mattinata di ieri.