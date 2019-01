Lascia l'auto sui binari e poi rifiuta l'alcoltest, 42enne nei guai

FONTANAFREDDA - Un uomo di 42 anni, di San Quirino (Pordenone), è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per stabilire lo stato di ebbrezza, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio perché la scorsa notte, attorno alle 4.15, dopo aver divelto una protezione, è finito con la propria auto lungo i binari della ferrovia Udine-Venezia.



L'immediato allarme ha permesso di bloccare un convoglio merci proveniente da Venezia e l'interruzione della circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni per oltre due ore da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile. Il veicolo è stato sequestrato e la patente di guida ritirata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA