Minacce gravi alla ex e ai suoi figli: braccialetto elettronico all'animatore turistico

di Paola Treppo

FIUME VENETO (Pordenone) - Finisce agli arresti domiciliari colun ragazzo di 25 anni diche da molto tempo tormenta pesantemente una donna residente in un paese della provincia die i figli minorenni di lei avuti da un precedente legame sentimentale; il giovane è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Sacile, nella giornata di ieri, mercoledì 17 gennaio, in un paese della provincia dell'Aquila dove faceva l'in un hotel.I militari hanno eseguito una ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento con quella degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Pordenone, Monica Biasutti. Il 25enne, un pluripregiudicato, era già sottoposto infatti alla misura di prevenzione dell'avviso orale. Il ragazzo è stato portato nella sua casa di Fiume Veneto, agli arresti domiciliari.​Tutto inizia nel mese di agosto del 2016 quando la donna si rivolge disperata a un centro antiviolenza di Pordenone, il centro Voce Donna, chiedendo aiuto: racconta con dolore del periodo di convivenza col 25enne, caratterizzato da continuee vessazioni che sono andate avanti fino al mese di aprile dello scorso anno.In quella primavera, esasperata, lei tronca la relazione ma lui non accetta la fine del rapporto sentimentale e inizia a tormentarla in ogni maniera, anche di fronte ai figli minorenni. Teme per la sua vita, per quella dei, viene colta da continui stati di ansia e la sua vita cambia. In agosto si rivolge ai carabinieri della stazione di Sacile e racconta quello che le sta succedendo.​Viene continuamente aggredita, massacrata di telefonate, anche di notte, sia al telefono fisso che al quello cellulare. Nel mirino del 25enne finiscono pure idi lei. Una vita impossibile, a casa e sul posto di lavoro: il 25enne arriva a spacciarsi per corriere pur di incontrarla mentre è intenta nella sua occupazione. Si apposta in ogni luogo in cui la donna passa. Uncostante. Lo confermano anche amici, parenti e vicini di casa: pure loro, chiamati a testimoniare, vengono tormentati e minacciati.​L'uomo viene convocato in caserma dai carabinieri ma non serve a nulla: il suo atteggiamento è di sfida, non teme le divise, non ha paura di essere denunciato e continua con gli. Per questo il 7 novembre del 2017 il gip emette la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna ma anche questo provvedimento non serve: si ripetono come prima le minacce gravi; lesono continue. A quel punto viene chiesta e ottenuta la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Nel caso lo25enne persista nella sua condotta finirà in carcere.