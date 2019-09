Amazon: inaugurato il nuovo magazzino, consegne più veloci in Veneto e FVG

di Alberto Comisso

FIUME VENETO (PORDENONE) - Uno stabilimento moderno, dotato anche di un'ampia sala relax per i dipendenti, nel cuore della zona commerciale di Fiume Veneto e a un passo dallo svincolo autostradale. La nuova struttura, inaugurata ieri mattina alla presenza del sindaco, Jessica Canton, e di Gabriele Ugolini, responsabile diper il Nord Italia, consentirà all'azienda di commercio elettronico, fondata negli Stati Uniti, nel 1994, da Jeff Bezos, di incrementare la capacità e la flessibilità della sua rete logistica, soprattutto nell'area nel Nord Est, garantendo consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione. Uno sviluppo progressivo che ha spinto l'azienda a investire un miliardo e 600 milioni di euro e a creare, dal 2010, anno del suo sbarco in Italia, più di 5mila e 500 nuovi posti di lavoro, che diventeranno 6mila e 500 entro la fine dell'anno.