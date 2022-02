Lo youtuber Giuseppe, alias Yodis-7: «Così racconto ai miei seguaci le sfide tra rapper e bande»

PADOVA - È un mondo che per chi ha più di trent’anni è difficile da comprendere. I giovani appassionati di rap di quest’ultima generazione più che per strada e nei capannoni, cantano nei video e nei social. Più che concerti, i fan li seguono su Tik Tok, Instagram, Youtube e chi più ne ha, più ne metta. È davvero un mondo a sé, con leggi, dinamiche e addirittura “telegiornali” tutti suoi.

Comprendere a fondo le “diss” ovvero le dissing, cioè le sfide tra rapper famosi e le loro “fan base” a volte non è semplice nemmeno per gli appassionati under 30, e così, a cercare di spiegare quel che succede in queste “guerre” a suon di versi in rima e di video, ci pensa Giuseppe, o meglio Yodis–7, giovane delle Marche che, estraneo a tutte le crew, aggiorna i suoi 52mila follower sul suo canale Youtube.

È lui che ricostruisce per filo e per segno, a partire dal 3 gennaio, screzi e sfide tra il padovano Touche e il lecchese Simba La Rue. Il primo canta da più tempo, benché sia più giovane, il secondo ha più seguaci, perché d’altro canto la piazza di Milano e dintorni è certo più favorevole rispetto che il territorio padovano. Anche se, in realtà, Yodis ci svela che il Veneto riserva molte sorprese per quel che riguarda il panorama rap italiano.

«Touche è un bel nome, ha avuto delle collaborazioni importanti e piace. Simba invece sta con uno molto in voga e ha pure passato un anno in Francia, e nelle sue canzoni se ne sente l’influenza. Io ho un canale dove tratto di “dissing” e attualità. Se c’è un argomento di tendenza mi piacerebbe spiegarlo, raccolgo le informazioni sui social dei protagonisti e le metto tutte insieme». E per quanto riguarda gli episodi di violenza? «Che dire, quando si creano queste sfide sui social, diciamo che sono cose che possono succedere». (M.L.)

APPROFONDIMENTI PADOVA Dai social alle risse: la faida tra bande di giovani rapper PADOVA Pietro, il 17enne che sognava un futuro da rapper: gli amici fanno un...