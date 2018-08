Febbre del Nilo, altri due casi in città: via alla disinfestazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Non dà tregua la situazione legata a nuovi episodidi persone contagiate dal virus della febbre del Nilo. Virus che si trova in Italia dal 1988 ma che non aveva mai colpito così duramente. L'Ulss ha segnalato due nuovi casi di infezione da West Nile in città, uno tra la Sacra Famiglia e Madonna Pellegrina (via Narni) e uno in zona Palestro (via Magenta). Si tratta di due persone che sono state curate e al momento si trovano in buone condizioni. Sono 9 in città i contagiati con un caso mortale all'Arcella. Come da protocollo regionale il Comune si è attivato per