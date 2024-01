PADOVA - "La cattura di San Pietro" di Rutilio Manetti, in questi giorni il dipinto più discusso d'Italia, è transitato anche a Padova. Più nello specifico nello studio dell'affermata restauratrice Valentina Piovan, nota per aver realizzato in città dal 2004 annuali interventi di manutenzione alla cappella degli Scrovegni. Un'esperienza quasi trentennale quella di Piovan, che ha ridato vita a opere artistiche in Italia e all'estero. Nel 2007 alcune sue considerazioni sulla tecnica di esecuzione dei dipinti olio su tela vengono inserite in un volume curato da Vittorio Sgarbi. Il celebre critico d'arte nutre infatti grande stima per la restauratrice padovana, al punto da affidarle nel 2019 l'intervento di pulizia all'opera di Manetti, su cui lo stesso Sgarbi dirà che «Piovan ha fatto una pulizia perfetta».

Sul dipinto che Sgarbi affidò alla professionista padovana si è però sollevata una bufera: secondo due inchieste presentate dalla trasmissione Report e da Il Fatto Quotidiano il quadro che Sgarbi dice essere di sua proprietà sarebbe invece stato rubato nel 2013. Ora il sottosegretario alla Cultura è indagato per riciclaggio di beni culturali. La restauratrice Valentina Piovan è molto scossa dalla vicenda, ma spiega il lavoro eseguito su "La cattura di San Pietro". Un lavoro di manutenzione, più che di restauro vero e proprio. Quando il quadro arrivò nel suo studio di Albignasego la fiaccola in alto a sinistra (l'unica differenza tra il dipinto rubato, dove non c'era, e quello che Sgarbi possiede, dove compare) era già presente. Piovan può infatti dimostrare la presenza della fiaccola dato che ha fotografato l'opera appena entrata nel suo studio. Si tratta di un passaggio essenziale per chiarire fin da subito l'estraneità alla vicenda della professionista padovana, che non è indagata né sarebbe stata convocata dalle autorità per riferire. Quella fiaccola è decisiva per l'intera indagine: il sottosegretario è indagato per riciclaggio di beni culturali dato che, se l'autorità giudiziaria dimostrasse che l'opera di cui Sgarbi è in possesso è la stessa rubata nel 2013, vorrà dire che la fiaccola è stata aggiunta per ostacolare l'identificazione della provenienze delittuosa.

Nello studio di Piovan "La cattura di San Pietro" riceve un intervento di manutenzione, consistito nella rimozione dello sporco e della polvere superficiali e nella stesura di una vernice su tutto il quadro per ridare luce e riequilibrare i colori, dato che l'opera presentava numerose zone opache. Un intervento squisitamente tecnico quindi, che non ha modificato alcunché del Manetti. Piovan concluderà poi il lavoro realizzando una protezione ai bordi del quadro, che rimarrà nel suo studio fino all'ottobre 2020, quando l'imprenditore Samuele De Pietri porterà l'opera nella sua azienda specializzata in scansioni e stampe di precisione per realizzarne una copia.