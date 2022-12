PADOVA - Dopo l'esonero di Bruno Caneo e l'arrivo di Vincenzo Torrente (oggi al debutto) non ci sono più alibi per i giocatori che devono metterci la faccia. La sfida all'Euganeo con il Mantova porta al giro di boa di un campionato finora ampiamente sotto le aspettative per il Padova, relegato al quattordicesimo posto in classifica con appena tre lunghezze di vantaggio sulla zona play out occupata proprio dai virgiliani, eccezione fatta per l'exploit iniziale di quattro successi di fila rimasti però lettera morta. Mantova oggi e Pro Vercelli venerdì sempre a domicilio devono rappresentare assolutamente la svolta per arrivare almeno un po' più sereni alla sosta di Natale. A Torrente non si possono certo chiedere miracoli con pochi giorni di lavoro alle spalle ma una prima impronta sicuramente il tecnico l'ha data al gruppo, per cui spetterà a Valentini e compagni dare un forte segnale di reazione anche per onorare una maglia e una piazza che meritano ben altro che soffrire nei bassifondi della serie C.

Essere squadra

«È il momento di essere concreti - esordisce Torrente - Sono stati quattro giorni intensi di lavoro, però c'è grande disponibilità da parte dei ragazzi. Hanno voglia di riscattarsi e di fare bene, pertanto spero che facciano una grande partita. Ho cercato di incidere sulle loro motivazioni e ho dato due-tre concetti nella fase difensiva e in quella offensiva. A loro ho chiesto soprattutto di essere squadra, di lottare su ogni pallone, di essere determinati, di cercare e di volere questa vittoria». Il modulo sarà 4-3-3. «Ci sono le caratteristiche giuste per farlo - spiega il tecnico - In questi mesi i ragazzi hanno giocato anche a tre e durante la partita il sistema può variare, mentre magari in qualche altra occasione possiamo proporci in modo diverso. Avendo però pochi giorni a disposizione ho puntato su un discorso di equilibrio della squadra».

Idee chiare

Squalificato Franchini, gli altri biancoscudati sono tutti arruolabili anche se Russini non è al meglio. «Ho le idee chiare sulle scelte, ma valuterò con calma. Ho provato diverse soluzioni e domani (oggi, ndr) darò la formazione ai ragazzi». Radrezza e Dezi possono coesistere? «Possono fare anche la mezzala con caratteristiche diverse, poi Radrezza può essere impiegato anche come trequartista. In questo momento opero le scelte in base alla condizione fisica e mentale, e soprattutto in base a quello che ho visto in questi giorni. Sarà una partita intensa, pretendo grande aggressività e organizzazione». Qualche giocatore che l'ha colpita? «Liguori mi ha fatto un'ottima impressione per la sua qualità e per il suo carattere, è un ragazzo di prospettiva importante». Il tecnico poi aggiunge: «Il mio è un calcio verticale, alla ricerca degli spazi. Cerco di fare un calcio propositivo anche se non è semplice riuscirci in quattro giorni, ma spero che la squadra riesca a fare vedere qualcosa con il Mantova. Dopodiché in questa categoria non devono mancare determinazione e grinta: l'atteggiamento è fondamentale anche per trascinare i nostri tifosi. Giocare per il Padova è un'opportunità incredibile per me e anche per i ragazzi, devono sapere che chi fa bene qui può dopo andare in piazze che sono in altre categorie e guadagnare più soldi. È un'occasione che non devono farsi scappare. Fermo restando che Padova non c'entra niente con la C, per quanto mi riguarda sono molto determinato a fare bene».

È ai tifosi che Torrente rivolge l'ultimo pensiero: «Vogliamo regalare loro una soddisfazione già con il Mantova, anche se ci aspetta una partita difficile di fronte ad un avversario che si difende con ordine e gioca molto in verticale. Ma dobbiamo pensare a noi per cercare di batterlo, pertanto mi aspetto dai ragazzi una grande prestazione e di conseguenza anche il risultato».