Vincenzo, da top manager a fornaio: «Produco ciò che non fa male»

di Lucio Piva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GALZIGNANO - La stradina in mezzo ai prati, il piccolo forno ai piedi dei colli, il profumo del pane appena cotto ricordano uno scenario immaginabile solo nella pubblicità. Eppure la scelta compiuta da, pugliese d'origine e milanese di adozione, 46 anni, da pochi anni titolare di unè invece una storia reale di un cambiamento di vita cercato e voluto. E con motivazioni tali a indurre unal top nei risultati professionali a lasciare una carriera nel momento professionalmente più propizio per reinventarsi un lavoro in una