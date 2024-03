Product manager? Non è un mestiere per donne (almeno in Italia). E se si parla di ruoli di leadership la situazione è ancora peggiore

In Italia solo un product manager su tre è donna. Chi sviluppa prodotti digitali, dal lancio sul mercato e per l’intero ciclo di vita, è perlopiù di sesso maschile: 69,79% di uomini contro un 30,21% di donne.

Il panorama è ancor meno rosa nella leadership: gli incarichi manageriali (head of product, product leader, chief of product officer, product director) sono ricoperti ancora da uomini in schiacciante maggioranza (83,33%) e da donne solo in rare eccezioni (16,67%).

Lo rivela una ricerca di Politecnico di Milano e Product Heroes, azienda punto di riferimento in Italia per la formazione nel product management. Il questionario, compilato da 331 intervistati in tutta Italia che lavorano nel settore, conferma il gap tra rappresentanza maschile e femminile in questo segmento tech, soprattutto ai vertici.

Il ritardo italiano è ancor più evidente guardando a Europa e Regno Unito: Germania e Francia rappresentano da sole il 33% del pool di leader europei in ambito tech e product; l’UK arriva da solo al 33%, mentre appena un 3% di leader proviene dall’Italia*.

Della lista delle 172 donne CPO in Europa e Regno Unito stilata da Sifted, piattaforma di analisi del Financial Times, circa il 25% - la maggioranza - lavora in Francia.

Programma gratuito per 5 product manager

Product Heroes ha lanciato “Wonder Product Women”, programma di mentorship gratuito per donne product manager che ambiscano a crescere. È la prima edizione di un progetto che l’azienda punta a ripetere; cinque donne, selezionate tra centinaia, saranno seguite da product leader di società di fama mondiale o nazionale. Un percorso di eccellenza che inizierà ad aprile, riservato a chi gestisce già oggi da almeno tre anni prodotti digitali e che abbia una buona conoscenza dell’inglese. «Stiamo chiudendo le selezioni - dichiara Marco Imperato, fondatore di Product Heroes -. Per essere un progetto pilota, l’adesione è stata straordinaria, segno che c’è ambizione e fame di preparazione. Ci siamo dati un obiettivo: raggiungere la parità di genere nei ruoli di leadership di prodotto entro il 2030. Vorremmo rendere “Wonder Product Women” una costante nell’offerta di Product Heroes. Proveremo ad ampliare le posizioni e ad aumentare le opportunità di alta formazione femminile. Diminuire il gap e favorire l’uguaglianza di genere è una missione che abbiamo a cuore da sempre».