VIGONZA (PADOVA) - Incendio nella cabina guida di un camion questa mattina, 12 aprile, in via Julia a Vigonza, poco prima delle 8.30. Le fiamme sono state prima contenute con l’utilizzo di un estintore, poi spente dai vigili del fuoco. Le cause del rogo, di probabile natura elettrica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.