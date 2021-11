Folle inseguimento per le strade di Vigonza: i cittadini 007 segnalano l'auto rubata ma i tre banditi riescono a scappare Video

VIGONZA (PADOVA) - Inseguimento in auto e a piedi a Pionca di Vigonza nella notte tra sabato 20 e domenica 21 novembre. Nei giorni scorsi era stata rubata una Golf a Vigonza, l'auto era stata utilizzata per una serie di furti nella zona, ma la targa della vettura era stata fatta circolare sui social dal proprietario. Ma i ladri non avevano fatto i conti con i cittadini 007 che hanno visto l'auto e chiamato i carabinieri: da qui è scattato l'inseguimento dei militari, i banditi hanno tentato la fuga in auto, speronando quella dei militari, e poi hanno abbandonato la vettura rubata e sono fuggiti a piedi per i campi, facendo perdere le loro tracce.

Inseguimento dei ladri a Vigonza

Giunti sul posto i militari hanno intercettato l’auto in via Giovanni della Casa, il veicolo ha tentato la fuga speronando una delle macchine dei carabinieri. A bordo della macchina c'erano tre persone travisate che, finite in un vicolo cieco,sono riuscite a scappare attraverso i campi, raggiungendo forse alcuni complici che li attendevano in zona. L’autovettura, rubata nell’area una decina di giorni, fa è stata posta sotto sequestro per permettere i rilievi tecnici necessari, a cura del Nucleo Investigativo, finalizzati al repertamento di tracce utili all’identificazione dei malviventi. A bordo dell’auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso, tra cui un flessibile professionale.

Donna si trova il ladro sotto il terrazzo

Un video corre sulle chat di Vigonza, si vede una donna che si affaccia al balcone di casa, inizialmente non si accorge che sotto il suo terrazzino c'è qualcuno. Si tratta di un uomo acquattato, con il cappuccio, immobile, la osserva. La donna se ne rende conto e inizia a gridare, mettendolo in fuga al grido di "ladro!". Potrebbe trattarsi proprio di uno dei banditi in fuga dai carabinieri.