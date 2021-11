Inseguimento dei ladri per le strade di Vigonza

Inseguimento dei ladri a Vigonza, in provincia di Padova. Intercettati i ladri che da giorni facevano colpi in zona con una Vw Golf rubata. Li hanno scoperti grazie ai residenti 007, è partito l'inseguimento e l'auto dei carabinieri è stata anche speronata. Si sono viste scene da film nella notte tra sabato 20 e domenica 21 per le strade di Vigonza, alla fine i banditi sono riusciti a dileguarsi in mezzo ai campi.

