VIGODARZERE (PADOVA) - Doppio lutto nel gruppo Anteas di Vigodarzere: in quattro giorni se ne sono andati due preziosi volontari. Venerdì 6 maggio, a 68 anni, provato dalla malattia, è morto Gianfranco Griggio. E nel giorno in cui la comunità si è riunita in chiesa per dargli un ultimo saluto, l'amico Paolo Bassani, 70 anni, anche lui associato Anteas e volontario, ha chiuso gli occhi per sempre.



L'AMICIZIA

Due amici, due colleghi instancabili, pazienti e disponibili, che lasciano un vuoto immenso nelle loro famiglie, ma anche nel gruppo dell'Anteas Onlus che da quasi 15 anni opera nel settore sociale in tutto il territorio comunale, con il patrocinio del Comune, e si occupa di dare assistenza alle persone anziane e disabili organizzando i servizi di trasporto in caso di necessità per esami o prestazioni mediche. Come per l'amico Gianfranco, anche la notizia della morte di Paolo ha destato un profondo cordoglio in paese. Bassani si era sentito male mentre era in casa, in via San Martino a Vigodarzere. Arrivata l'ambulanza del 118 è stato immediatamente trasportato e ricoverato all'ospedale Sant'Antonio di Padova.



LA COMMOZIONE

Il suo cuore, già debilitato, e la malattia, l'hanno messo a dura prova. Purtroppo le cure dei medici non sono servite perché Poalo è morto all'alba di lunedì scorso. «Era in pensione da diversi anni dopo essere stato dipendente alla Maschio Gaspardo dice, commosso, Renzo Baracco, presidente di Anteas - Era diventato un nostro volontario fin dalla nascita del gruppo, nel 2007. Anche lui come il nostro Gianfranco, era instancabile, sempre pronto a dire sì e a darsi da fare. Non si tiravano mai indietro; era due colonne portanti del gruppo. Entrambi si alternavano come accompagnatori di anziani e persone disabili. Purtroppo con l'arrivo del Covid, Paolo aveva allentato la sua presenza perché temeva di contagiarsi, viste anche le sue condizioni di salute, e negli ultimi due anni non è più venuto nel gruppo. La sua morte, e la perdita di Gianfranco, sono duri colpi da sopportare: ci consociamo fin da quando eravamo ragazzini e il vuoto che lasciano già si fa sentire. Quando, lunedì. Ho ricevuto la chiamata che mi avvisava che Paolo era morto, mi sono sentito mancare la terra sotto i piedi, un altro durissimo colpo al cuore». La figlia di Paolo, Samuela, era stata candidata consigliere comunale con il sindaco Adolfo Zordan l'anno scorso. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Martino a Vigodarzere.