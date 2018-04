Due coltellate fuori dalla "disco": buttafuori indagato per tentato omicidio

di Luca Pozza

VICENZA - A poco più di anno da un, avvenuto all'alba del 12 febbraio 2017 nella zona est di Vicenza, in via Zamenhof, uno dei "luoghi pulsanti" della movida berica, si sono concluse le indagini da parte dellaguidata dal dirigente Davide Corazzini e dalla divisione condotta dal sostituto commissario Roberto Minervini. Fondamentali il racconto dei testimoni e le immagini di alcune videocamere di sorveglianza che hanno permesso di ricostruire i fatti.A finire nei guai il, marocchino di 29 anni, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, ora indagato pera lui gli è stato notificato questa mattina l'avviso di chiusura indagini. La vittima è T.F., tunisino, pure 29enne, domiciliato a Ponte San Niccolò (Padova). Secondo quanto emerso dalle indagini quest'ultimo era entrato in una discoteca assieme ad una coppia, formata da un amico e la sua fidanzata. Quest'ultima sarebbe stata importunata e da qui sarebbe nato un litigio con tutti i protagonisti della diatriba poi allontanati dal locale.Quando T.F., assieme alla coppia di amici, si è allontanato in auto dal piazzale per andare in un'altra discoteca, Lamguirisse l'ha seguito assieme al fratello (ma quest'ultimo non risulta indagato) e gli ha sferrato due fendenti con un coltello: uno l'ha colpito al collo (provocandogli un taglio dall'orecchio e sfiorando la carotide di pochi millimetri) e l'altro alla coscia. Solo un miracolo ha evitato che le coltellate non abbiano causato la morte del tunisino, trasportato dagli amici al San Bortolo, dove è stato operato d'urgenza e poi salvato anche grazie ad alcune trasfusioni di sangue.