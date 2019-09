Via Anelli: cantieri aperti, in tre mesi scomparirà quello che era il Bronx

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Aperto: entro la fine dell'anno l'ex Bronx cittadino rimarrà solo un ricordo. Al posto degli attuali condomini, poi, verrà realizzata la nuova questura. Da ieri mattina si sono aperti i cancelli del complesso Serenissima e, per tutto il giorno, si è registrato un via vai continuo di tecnici della Brenta lavori che stanno preparando il cantiere. Dopo dieci anni di attesa, a certificare simbolicamente che i lavori sono iniziati ha provveduto una maxi cartello con il logo del Comune e la scritta Lavori di demolizione ex residence Serenissima di via Anelli-Rigenerazione urbana del quartiere.