VILLANOVA - Più di trenta interventi dei vigili del fuoco, concentrati in particolare nell'Alta Padovana per recuperare e mettere in sicurezza rami, alberi, pali e cartelli divelti e abbattuti dalle fortissime raffiche di vento che hanno imperversato nella tarda mattinata. Attimi di paura si sono vissuti soprattutto a Villanova di Camposampiero, dove i gazebo del punto tamponi sono stati letteralmente sradicati e una dottoressa è rimasta ferita.

IL CAOS

In fila ad attendere il tampone di fine isolamento c'erano anche tanti bambini quando le raffiche hanno alzato i gazebo della Medicina di gruppo integrata, del Poliambulatorio e della Pediatra. Quest'ultimo è gestito dalla dottoressa Immacolata Naso che ha subito una forte contusione dopo essere stata colpita da una tavola in legno sul braccio. Lei stessa ha poi fatto riparare i bimbi sotto un portico appena prima che il gazebo venisse scagliato contro una recinzione. Qualche istante più tardi sono volate anche le altre due tende.

Ad assistere alla spaventosa scena è stato anche il sindaco Cristian Bottaro: «Alle 12.30 ero in municipio e ho sentito dei rumori racconta L'assessore Pagetta qualche secondo dopo mi ha contattato per spiegarmi il problema. Sono corso fuori e ho visto lo staff del poliambulatorio e il barista del Coco Blanco, Nicolò, tenere la gente lontana. Ho attivato l'ufficio tecnico e disposto l'immediato spegnimento dell'energia elettrica che alimenta le lampade a neon e il riscaldamento dei gazebo. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo un'ora e per sgombrare il sito è arrivata la protezione civile».



Per il sindaco le cose potevano andare molto peggio: «Abbiamo vissuto lunghi momenti di timore ammette Un forte grazie va alla dottoressa Naso per aver evitato che qualche bambino si facesse male. Lo stesso ringraziamento lo esprimo al Poliambulatorio Villanova e a quanti sono subito accorsi. Esprimo, inoltre, la mia più sentita gratitudine al personale comunale per essere subito intervenuto, alla protezione civile e a Giacomo Barbato che si è occupato della messa in sicurezza». L'amministrazione comunale villanovese garantisce che l'attività dei tamponi sarà ripristinata subito: i prelievi verranno eseguiti nel nuovo ambulatorio sotto i portici nell'ala est di piazza Mariutto.

I SOCCORSI

Ieri c'è stato gran lavoro per i vigili del fuoco in tutto il Camposampierese. A Loreggia è caduto un grosso fusto davanti a villa Giulia in via Fano Koen. A Piombino dese in via Pacinotti c'erano degli ostacoli in mezzo alla strada per la scopertura di una tettoia a causa dalle forti raffiche di vento. E le folate hanno causato diversi disagi anche nell'area di Trebaseleghe. Particolarmente colpita è stata via Dotti, dove alcuni alberi, appartenenti a una proprietà privata, cadendo sono finiti sulla strada, bloccandola. Sono dunque stati chiamati i pompieri, il vicesindaco Giuliano Mason e l'Ufficio tecnico. Una ditta privata ha immediatamente provveduto a tagliare gli alberi. Grazie al tempestivo intervento, già nello stesso pomeriggio i veicoli hanno potuto ricominciare a transitare. Una delle piante ha anche colpito i fili della linea telefonica: per valutare il danno, l'Ufficio tecnico ha dovuto quindi contattare la Telecom.

Anche nella parte della Treviso-Ostiglia si contano vari alberi caduti. Pure in questo caso la viabilità è stata compromessa e per l'intervento è stata allertata la Federazione, ente incaricato della manutenzione ordinaria della ciclopedonale. Ora si sta provvedendo alla messa in sicurezza dell'area.