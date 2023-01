Vandali in azione al teatro di Vigonza: rotte alcune porte e srotolate le manichette degli estintori

VIGONZA - Rotte le porte laterali, srotolate le manichette degli estintori, tracce di terra ovunque. Il teatro di Vigonza è stato vandalizzato nella notte. A fare la triste scoperta è stato il sindaco Gianmaria Boscaro: «Questa notte il nostro Teatro è stato oggetto di alcuni atti vandalici non accettabili - ha scritto sui social - Il nostro servizio manutenzione in due ore ha già risolto il problema garantendo gli spettacoli del weekend. Ho disposto la chiusura dell’area retrostante il Teatro e l’installazione di una videocamera ad hoc visto che quelle in fase di installazione in Piazza coprono altre aree».

Gli spettacoli previsti in cartellone andranno in scena regolarmente. Resta l'amaro in bocca per un'azione senza senso. «Ho anche proceduto con denuncia a carico di ignoti - ha aggiunto Boscaro - e chiesto a Polizia Locale e Carabinieri un’attenzione particolare a quel luogo durante i pattugliamenti serali. Non ci fermeremo fino a quando non avremo fermato l’ignoranza e l’inciviltà di queste persone».