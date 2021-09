Vaccini, Stevano Group vince commessa di 2 milioni di euro per fare i flaconi in vetro

PIOMBINO DESE - Il gruppo farmaceutico italiano Stevanato, tramite la sua controllata Ompi do Brasil che ha uno stabilimento produttivo a Sete Lagoas nello stato di Minas Gerais, ha vinto una commessa di 2 milioni di euro per la produzione nel 2022 di 46 milioni di flaconi in vetro (da 4 ml) per il vaccino Covid di Fiocruz (Astrazeneca), istituzione scientifica legata al Ministero brasiliano della Salute.

Stevanato Group, che ha la sede a Piombino Dese (Padova), inizierà la consegna dei nuovi volumi da febbraio 2022. Per far fronte a tale impegno arriveranno dall'Italia nel 2022 altre due linee di produzione, dedicate ai flaconi per il vaccino anti-Covid, che permetteranno di aumentare la produzione del 50%. Già a marzo scorso Ompi do Brasil aveva vinto una commessa del valore di 1,1 milioni di euro per la fornitura di 22 milioni di flaconi in vetro entro la fine del 2021 per conto della Fiocruz.