PADOVA - La proroga per mettersi in regola con i vaccini è scaduta anche in Veneto il 30 aprile, ma nonostante si ipotizzino circa 21mila minori ancora completamente scoperti non vi sono state ad oggi vere esclusioni degli inadempienti da scuole e asili. A Padova, tuttavia, la preside dell'Istituto comprensivo «Donatello», Lucia Marcuzzo, ha chiesto a tre famiglie di tenere a casa dai prossimi giorni i figli non ancora vaccinati. Non si sarebbe di fronte però ad una chiara opzione anti-vaccini da parte delle famiglie, ma di un ritardo nella prenotazione dell'appuntamento chiesto all'Usl. La preside ha già detto alle famiglie che i figli potranno rientrare quando sarà pronta la documentazione richiesta.



Oltre ai circa 21mila minori le cui famiglie non hanno mai ottemperato alle somministrazioni obbligatorie, vi sarebbero in Veneto altri 86.900 soggetti inadempienti parziali, bambini e ragazzi da 0-16 anni già sottoposti ad almeno una somministrazione.

