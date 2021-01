Telefono acceso ma lui non risponde: trovato morto in casa a 46 anni

PADOVA - Non riesce a contattarlo da due giorni, preoccupata, chiama i carabinieri: 46enne trovato senza vita nella propria abitazione.

Trovato morto in casa

Oggi in prima mattinata, una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta in zona Portello a seguito di chiamata al 113 da parte della conoscente di un 46enne padovano, Emiliano Rossetto, allarmata in quanto l’uomo, benché il cellulare risultasse acceso, era ormai irreperibile da due giorni. Gli agenti si sono immediatamente portati presso il domicilio del 46enne, in quanto, da accertamenti, l’ultima cella telefonica agganciata dall’utenza dello stesso, risultava proprio essere quella in prossimità del suo appartamento. I poliziotti hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione, trovando l’uomo riverso sul pavimento al piano terra, privo di vita. Oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica ed è stata appurata l’assenza di segnali che potessero far presagire una morte di tipo violento. Il personale medico ha ricondotto a probabili cause naturali l’evento della morte. Constatato pertanto il decesso del 46enne, è stato debitamente informato il Pubblico Ministero, il quale ha disposto l’affido della salma ai famigliari.

